Враг предпринял вторую за ночь попытку атаковать беспилотниками Крымский мост

Об очередной атаке украинского надводного дрона на Крымский мост сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что второй по счету украинский морской БПЛА был уничтожен в черноморской акватории вблизи моста. Инцидент произошел в районе 2 часов ночи.

«2 сентября около 02.10 мск киевским режимом была предпринята новая попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером», - сообщили в российском оборонном ведомстве.

В настоящее время движение по Крымскому мосту по-прежнему перекрыто.

Ранее сообщалось, что боевой дрон самолетного типа, запущенный на российскую приграничную территорию со стороны соседней Украины был ликвидирован над Белгородской областью, проинформировали в Минобороны РФ.