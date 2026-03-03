Вредное блюдо превращается в полезное всего за пару минут: что надо добавить в макароны

Врач-диетолог Татьяна Залетова рассказала, как превратить макароны в сбалансированное блюдо. Главные секреты — правильный сорт пшеницы, степень варки и подходящие добавки. Об этом она рассказала aif.ru .

Макаронные изделия могут быть не только вкусными, но и полезными для организма, если соблюдать несколько простых правил. Об этом рассказала диетолог Татьяна Залетова.

Специалист предупредила, что привычные сочетания макарон с жирными соусами или жареным мясом не принесут пользы. Сливки, сыр и котлеты, приготовленные на сковороде, делают блюдо тяжелым и вредным для здоровья. Чтобы этого избежать, эксперт рекомендует пересмотреть подход к составлению рациона.

По словам Залетовой, идеальными компаньонами для макарон станут морепродукты, курица или свежие овощи. В качестве заправки лучше использовать оливковое масло — оно поможет добиться баланса питательных веществ.

Особое внимание диетолог советует обратить на выбор продукта в магазине. Наибольшую ценность представляют макароны из твердых сортов пшеницы. Крахмал в них имеет плотную структуру, что замедляет процесс усвоения. Благодаря этому сахар в крови повышается постепенно, чувство сытости сохраняется дольше, а организм не испытывает резких выбросов инсулина.

Не менее важен и процесс приготовления. Переваривать макароны нельзя, их нужно доводить до состояния al dente, когда они остаются слегка упругими. Затем в тарелку стоит добавить белковый компонент и овощи — такое сочетание сделает обед или ужин максимально сбалансированным.