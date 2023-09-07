Время ловить букеты: на Украине с минуты на минуту ожидаются «осадки» в виде БПЛА «Герань»
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Украинские ресурсы сообщают о вылете российских беспилотников из Крыма и Кубани.
Информацию подтвердили в в управлении ВВС Украины. Сразу в нескольких южных областях страны объявлена воздушная тревога.
«Над Черным морем в сторону Одесской области взлетели российские дроны «Герань-2», - сообщили там.
Отмечается, что прилет дронов ожидается по портовой структуре Одесской области.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом ПВО в Истринском районе Подмосковья вражеском БПЛА.