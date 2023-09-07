Время ловить букеты: на Украине с минуты на минуту ожидаются «осадки» в виде БПЛА «Герань»

Общество

Фото: [WB GROUP]

Украинские ресурсы сообщают о вылете российских беспилотников из Крыма и Кубани.

Информацию подтвердили в в управлении ВВС Украины. Сразу в нескольких южных областях страны объявлена воздушная тревога.

«Над Черным морем в сторону Одесской области взлетели российские дроны «Герань-2», - сообщили там.

Отмечается, что прилет дронов ожидается по портовой структуре Одесской области.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом ПВО в Истринском районе Подмосковья вражеском БПЛА.

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