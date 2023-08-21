ВРИП главы Каширы ознакомился с работой АО «КЗМК»
Фото: [пресс — служба администрации г. о. Кашира]
Временно исполняющий полномочия главы подмосковного городского округа Кашира Михаил Шувалов оценил работу Каширского завода металлоконструкций и котлостроения.
Он вручил Почетные грамоты от Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области целому ряду сотрудников муниципального предприятия.
Фото: [пресс — служба администрации г. о. Кашира]
Как отметил врип главы Каширы, его впечатлили мощности завода. Все его работники обеспечены не только достойными условиями труда, но и «комфортом вне стен предприятия». Так, по просьбе штата Каширского завода, благоустроили территорию около него.
Напомним, что Каширский завод металлоконструкций и котлостроения является одним из старейших предприятий муниципалитета. Его основали еще в 30-е годы прошлого столетия на базе сварочных мастерских. Сейчас же предприятие входит в группу компаний АО «ЗиО» — одно из ведущих в стране из тех, что занимаются производством оборудования для энергетической отрасли. Как подчеркнул гендиректор предприятия Сергей Гавриков, также Каширский завод занимается изготовлением оборудования для добычи нефти, в том числе и специальных морских буровых платформ.