ВРИП главы Каширы ознакомился с работой АО «КЗМК»

Он вручил Почетные грамоты от Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области целому ряду сотрудников муниципального предприятия.

Фото: [ пресс — служба администрации г. о. Кашира ]

Как отметил врип главы Каширы, его впечатлили мощности завода. Все его работники обеспечены не только достойными условиями труда, но и «комфортом вне стен предприятия». Так, по просьбе штата Каширского завода, благоустроили территорию около него.

Напомним, что Каширский завод металлоконструкций и котлостроения является одним из старейших предприятий муниципалитета. Его основали еще в 30-е годы прошлого столетия на базе сварочных мастерских. Сейчас же предприятие входит в группу компаний АО «ЗиО» — одно из ведущих в стране из тех, что занимаются производством оборудования для энергетической отрасли. Как подчеркнул гендиректор предприятия Сергей Гавриков, также Каширский завод занимается изготовлением оборудования для добычи нефти, в том числе и специальных морских буровых платформ.