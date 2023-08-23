Врип главы Каширы встретился с представителями ветеранских организаций муниципалитета

Временно исполняющий полномочия главы подмосковной Каширы Михаил Шувалов провел встречу с представителями муниципальных ветеранских организаций. Об этом рассказали в социальных сетях администрации городского округа Кашира.

Встреча была приурочена к установке монумента в память о погибших в Чечне и Афганистане на Аллее Славы. Помимо устройства патриотических площадок в городе Шувалов обсудил с ветеранами и вопросы воспитания молодого поколения. На встрече присутствовала и ветеран войны 1941–1945 годов Вера Панова, которая рассказала о реализации ее собственного проекта — Мемориале павших воинов.

Также в рамках встречи были выдвинуты новые инициативы. Так, участники предложили создать на Аллее Славы галерею из портретов Героев Социалистического труда муниципалитета и создание мемориала.