Российские военные из Южной группировки войск поразили формирования сразу нескольких вражеских бригад у Курахова, Славянска и Краматорска в Донецкой народной республике, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Как рассказал старший офицер пресс-центра группировки Сергей Румянцев, противник также понес серьезные потери в живой силе и технике в районах Новомарково, Константиновки, Звановки, Переездной и Северска.

«Российские военнослужащие также отразили две контратаки штурмовых групп 46-й аэромобильной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ», — приводится в публикации.

Напомним, российские военные продолжают активное продвижение на донецком направлении. Это подтверждается освобождением населенных пунктов в ДНР, откуда ВС РФ успешно вытесняют солдат ВСУ.

Ранее стало известно, что ВС России освободили Леонидовку, Новоукраинку и Шахтерское в ДНР.