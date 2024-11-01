Российские военные освободили еще три населенных пункта в ДНР. По информации Министерства обороны РФ, ВС РФ взяли под контроль Леонидовку, Новоукраинку и Шахтерское.

Отмечается, что в операции по освобождению населенных пунктов участвовали подразделения группировки войск «Центр» и «Восток».

Кроме того, уточнили в оборонном ведомстве, ВС России нанесли удары по формированиям механизированной, мотопехотной, пехотной бригад ВСУ, а также по бригадам морской пехоты, двум бригадам территориальной обороны и бригаде национальной гвардии.

Также в Минобороны России сообщили, что ВС РФ нанесли удар по зданию Генерального штаба ВСУ в Киеве. Отмечается, что атака была совершена с помощью беспилотников.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Украины заявил, что в результате атаки крыша здания Генштаба ВСУ получила повреждение.

Российские военные продолжают активное продвижение на донецком направлении. Это подтверждается освобождением населенных пунктов в ДНР, откуда ВС РФ успешно вытесняют солдат ВСУ.

31 октября Минобороны РФ сообщило о взятии Ясной Поляны в Донбассе. До этого российские военные освободили поселок Кругляковка в Харьковской области, город Селидово и населенные пункты Горняк, Катериновка и Доброволье.

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила, с какими трудностями на фронте в Донбассе столкнулись ВСУ.