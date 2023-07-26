Как сообщает RT , использование кассетных боеприпасов украинскими военными не оказало значительного влияния на исход битвы.

Вооруженные силы Российской Федерации успешно отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении села Работино, расположенного в Запорожской области. В результате этой операции ВСУ понесли значительные потери. Они утратили два танка, гаубицу и самоходку «Гвоздика». Это нанесло серьезный урон украинским войскам.

В результате авиационных ударов и огня артиллерии они также потерпели поражение в нескольких районах. В одном из них, Луговском, произошло уничтожение украинской диверсионно-разведывательной группы. После десятичасового наступления ВСУ на Работино российские войска смогли отбить атаку.