ВС РФ отразили еще одну атаку со стороны ВСУ в Запорожской области
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Как сообщает RT, использование кассетных боеприпасов украинскими военными не оказало значительного влияния на исход битвы.
Вооруженные силы Российской Федерации успешно отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении села Работино, расположенного в Запорожской области. В результате этой операции ВСУ понесли значительные потери. Они утратили два танка, гаубицу и самоходку «Гвоздика». Это нанесло серьезный урон украинским войскам.
В результате авиационных ударов и огня артиллерии они также потерпели поражение в нескольких районах. В одном из них, Луговском, произошло уничтожение украинской диверсионно-разведывательной группы. После десятичасового наступления ВСУ на Работино российские войска смогли отбить атаку.