ВС РФ поразили пункты дислокации иностранных наемников в Харькове и разбомбили ангар с авиабоеприпасами

Российские ракетные войска при поддержке боевых дронов и ударной артиллерии нанесли серию ударов по военным объектам ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что в результате слаженных действий были ликвидированы ряд пунктов дислокации наемников. Также уничтожен вражеский ангар с авиабоеприпасами.

«В течение суток поражены ангар с авиационными боеприпасами, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68, пункты дислокации иностранных наемников и нацформирования "Харьковщина" в городе Харьков», — заявили в российском оборонном ведомстве.

Ранее штурмовики Су-25 ВКС РФ нанесли мощный удар по ряду укрепленных опорных пунктов украинских боевиков на Донецком направлении.Авиаудар наносился по стану врага неуправляемыми артиллерийскими ракетами С-8. ВСУ также был нанесен серьезный урон в живой силе.