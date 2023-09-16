ВС РФ ракетным ударом разбомбили танкоремонтный завод в Харькове

О произошедшем, несмотря на запрет украинских властей рассказывать о последствиях российских ракетных ударов, проинформировал со ссылкой на данные харьковских соратников координатор подполья Николаева Сергей Лебедев.

С его слов, ракетные удары российских военных были нанесены точно по ремонтной зоне бронетанкового завода в Харькове. Кроме того был серьезно выведен из строя сортировочный железнодорожный узел, заявил Лебедев в беседе с РИА Новости.

«16 сентября в первой половине дня была произведена ракетная атака по военной инфраструктуре города Харьков. Был атакован сортировочный узел железной дороги. Также были зафиксированы «прилеты» в бронетанковом заводе, на ремонтной базе», - рассказал подпольщик.

Он добавил, что симпатизирующие России харьковчане, являющиеся активными участниками харьковского сопротивления киевскому режиму, регулярно собирают данные «с фиксацией передвижения украинской техники и результатов российских прилетов».