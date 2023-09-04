ВС РФ уничтожили уже около 70% поставленной ВСУ западной военной техники — Алаудинов

Командир отряда российского спецназа «Ахмат» и замкомандующего 2-м армейским корпусом ВС РФ Апты Алаудинов проинформировал об обстановке на фронтах СВО.

По имеющимся у военачальника данным, к настоящему времени вражеские войска потеряли безвозвратно до 70% поставленной Киеву Западом военной техники.

«Из той техники, которая была поставлена силам и средствам ВСУ, мы можем с уверенностью сказать, что 60—70% техники уже уничтожено», — цитирует Алаудинова ТАСС.

В продолжение темы командир отряда российского спецназа «Ахмат» сыронизировал, с таким бесшабашным расходом киевским режимом живой силы и техники Украина очень скоро придет «к очередному «майдану».

«Люди начинают уже потихоньку просыпаться, понимать», — заключил Алаудинов.

Ранее стало известно, что США начнут поставлять киевскому режиму снаряды с обедненным ураном.