ВС РФ уничтожили ЗРК из Норвегии и Франции на аэродроме в Хмельницкой области

Российские авиационные и артиллерийские подразделения провели успешную атаку на аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области Украины, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что в ходе слаженной бомбардировки стратегически важного военного объекта ВСУ были уничтожены пусковые установки зенитных ракетных комплексов производства Франции и Норвегии.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области поражены пусковые установки зенитных ракетных комплексов NASAMS производства Норвегии и Crotale-NG производства Франции», - приводится в сводке российского оборонного ведомства.

Одновременно с этим российскими военными были ликвидированы авиационная техника и боеприпасы, размещенные на аэродроме Канатово в Кировоградской области. Кроме того, авиацией поражены военная техника и живая сила противника в 127 районах.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров назвал примерные, по его мнению, сроки окончания проводимой ВС РФ спецоперации на Украине. Глава республики допустил, что военные действия могут вполне завершиться уже к началу лета 2024 года.