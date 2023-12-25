Российские военнослужащие пошли на прочесывание лесных посадок и штурм засевших там бежавших из освобожденной Марьинки украинских боевиков. Об этом передает телеканал RT.

Отмечается, что сама Марьинка разрушена поти до основания. Город по сути является примером ожесточеннейших схваток с врагом.

«Сейчас Марьинка еще небезопасна, потому что активность при свете дня привлекает внимание украинских FPV-дронов, патрулирующих небо», - сообщает телеканал.

Напомним, накануне глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президент ом Владимиром Путиным сообщил, что ВС РФ полностью освободили Марьинку и контролируют город. Таким образом, как подчеркнул министр, армия России отодвинула артиллерию украинских войск от Донецка минимум на 30 километров.

Ранее украинский военнослужащий подразделения ВСУ «Кракен» констатировал, что Армия России подготовила шикарную линию обороны, которую прорвать абсолютно невозможно.