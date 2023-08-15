Как передает RT , российские бойцы сумели отразить атаки, которые попытались нанести различные бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также этой информацией поделилось и военное ведомство.

Согласно заявлению Министерства обороны Российской Федерации, произошло целых шесть атак, которые нанесли Вооруженные силы Украины на Купянском направлении. По словам официальных источников, российские военные успешно отразили эти атаки, которые были совершены штурмовыми группами 14-й, 32-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

Противостояние между сторонами разворачивалось в районах Новоселовское Луганской Народной Республики, а также в Ольшане и Синьковке Харьковской области. За минувшие сутки стало известно, благодаря Министерству обороны РФ, что российским бойцам удалось отразить 6 атак, а также контратак со стороны ВСУ все на том же Купянском направлении.