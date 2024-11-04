ВС России поразили инфраструктуру нескольких военных аэродромов ВСУ

Минобороны России обновило сводку по ситуации на поле боя в проводимой на Украине специальной военной операции. По данным ведомства, за минувшие сутки российские военные поразили инфраструктуру сразу нескольких военных аэродромов ВСУ.

Также ВС РФ были произведены серии ударов по скоплениям живой силы противника и военной техники ВСУ в 132 районах.

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики и нефтеперерабатывающему заводу, используемым для обеспечения ВСУ, цехам производства и месту хранения безэкипажных катеров», — проинформировали в пресс-службе Минобороны.

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщил, что мирных жителей многих населенных пунктов в ДНР, которые на данный момент находятся под контролем ВСУ, насильственным способом вывозят в города Украины.