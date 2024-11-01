Депутат ГД Водолацкий: ВСУ насильно вывозят мирных жителей из городов ДНР

Мирных жителей многих населенных пунктов в ДНР, которые на данный момент находятся под контролем ВСУ, насильственным способом вывозят в города Украины. Об этом рассказал депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий, сообщила rostovgazeta.ru.

Мирные жители выступают против переселения, но им не оставляют выбора. Как только у людей появляется возможность, они преодолевают большой путь для возращения в родные дома. Люди хотят жить на территории России.

Некоторым удается остаться дома. Они вынуждены во время интенсивных боев прятаться в подвалах.

«Люди встречают наших солдат. Они же прятались по подвалам — те, которых не успели угнать нацисты. А те, кого угнали, находят пути и возвращаются домой — в те села, которые мы освободили», — рассказал собеседник RostovGazeta.

Депутат рассказал, что Армия России приближается к Красноармейску (Покровску), освобождая многие близрасположенные населенные пункты. Депутат заявил о больших успехах на донецком направлении.

На луганском направлении осталось три населенных пункта, которые не перешли под контроль ВС РФ. Они находятся в серой зоне, которая в круглосуточном режиме обстреливается противником.

«Ведется массированный обстрел населенных пунктов со стороны ВСУ. Сейчас мы продвигаемся вперед, чтобы эти населенные пункты стали нашими, и здесь поднимется флаг России», — сообщил депутат.

Ранее боец ВС РФ Ковалев рассказал, что в первые дни СВО не дошел до Киева 15 км.