Российские разведчики в зоне спецоперации на Украине ликвидировали немецкий танк Leopard, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира разведгруппы.

При этом, как рассказал собеседник агентства, внутри бронемашины находился экипаж военнослужащих из ФРГ. Все наемники погибли. На каком направлении в зоне СВО это произошло не уточняется.

«Разведчики ВС РФ уничтожили <…> танк Leopard с немецким экипажем», — сообщил командир.

Ранее стало известно, что ВСУ полностью провалили контрнаступление под Урожайным в ДНР.