Все больше семей Подмосковья направляют маткапитал на оплату обучения в вузы

Отделение СФР по Москве и Московской области продолжает принимать заявления от семей, использующих материнский капитал для оплаты обучения детей. С апреля 2025 года подать заявление можно напрямую через вуз, где учится ребенок. На данный момент этой возможностью воспользовались 559 семей, сообщила пресс-служба отделения СФР по Москве и Московской области.

В пилотный проект вошли одиннадцать высших учебных заведений столицы, среди которых Государственный университет управления, Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма, Государственный университет просвещения, МФЮА, Московский гуманитарно-технологический университет, Российский университет транспорта, РГСУ, РУДН, МГИК, МТУСИ и РАНХиГС.

Для оформления достаточно подать заявление в вузе. Университет передает данные договора об оказании образовательных услуг и сведения заявителя в региональное отделение СФР.

В остальных вузах столицы, не участвующих в пилоте, порядок остается прежним — заявление можно подать через портал госуслуг, клиентскую службу СФР или МФЦ. Материнским капиталом разрешено оплатить как один семестр, так и весь срок обучения. Если сумма сертификата меньше стоимости договора, можно указать, какую часть расходов покрывают средства капитала. Узнать остаток средств возможно через портал госуслуг.

С начала года жители региона направили более 85,2 тыс. заявлений на оплату обучения детей за счет маткапитала, что делает это направление наиболее востребованным в Московской области.

