Все для детей: в Городском округе Пушкинский собрали более 300 кг помощи для центра «Родник»

В Городском округе Пушкинский волонтеры передали более 300 кг гуманитарной помощи центру «Родник» в Калужской области. Акция прошла при участии депутата Дмитрия Кулькова и волонтера Андрея Коровкина.

Помощь была собрана болельщиками ФК «Торпедо. Москва» при поддержке компании «Пластик Он Лайн». В центре «Родник» сейчас находятся более 30 детей, и продукция будет использована для их восстановления.

Груз отправится в Калужскую область 13 декабря, чтобы успеть к новогодним праздникам. Организаторы подчеркивают, что такие инициативы укрепляют социальное сотрудничество и поддерживают важные ценности взаимопомощи.