Все открывшие стрельбу с балкона из пневмата по ребенку в Подмосковье задержаны

В деревне Коробово, расположенной в Московской области, произошёл инцидент, в ходе которого хулиганы применили пневматическое оружие против ребёнка. Об этом стало известно из заявления официального представителя Министерства иностранных дел Ирины Волк, опубликованного 30 июля.

В районе улицы Авиаторов произошло происшествие. Двое молодых людей в возрасте 17 и 18 лет, вооружённые огнестрельным оружием, вышли на балкон и начали стрелять по прохожим. Одна из пуль попала в 12-летнего мальчика, который проходил мимо.

Личности предполагаемых нарушителей были установлены, и они были доставлены в отделение полиции для проведения дальнейших разбирательств, добавила Волк в своем Телеграм-канале.

В данный момент проводится расследование инцидента.

В управлении Следственного комитета России по региону сообщили, что следователь Следственного комитета по городу Видное Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области возбудил уголовное дело по факту хулиганства с использованием пневматического пистолета, в результате которого пострадал 12-летний мальчик (часть 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации).

В данный момент осуществляется комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех деталей произошедшего. В ближайшее время будут назначены экспертизы, а задержанные лица будут доставлены на допрос.