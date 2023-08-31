«Все продумано»: ученики и их родители побывали в новых корпусах школы и гимназии в Коломне

«По поручению главы региона за последние пять лет в Коломне возвели уже шесть новых объектов образования: три пристроя и три школы. Это - большой шаг в работе по ликвидации второй смены. В День знаний мы откроем новый корпус школы 21 и пристрой к нашей флагманской гимназии «Квантор». Коломенцы помнят, что при их строительстве были сложности, и большую помощь в их решении оказал губернатор», - пояснил Александр Гречищев.