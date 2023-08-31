«Все продумано»: ученики и их родители побывали в новых корпусах школы и гимназии в Коломне
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Коломна]
Два новых объекта образования откроют в Коломне 1 сентября. Это пристрой на 300 мест к флагманской гимназии №2 «Квантор» и новый корпус на 525 мест школы №21. Уже сейчас готовность зданий – 100%, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Накануне Дня знаний туда на экскурсию пригласили учеников, а также их родителей.
«Мы побывали в помещениях новой школы и это просто великолепно: здесь все создано для качественного образования, чтобы было удобно и ребятам, и педагогам, – поделился впечатлениями отец ученика 8-ого класса гимназии №2 Илья Драгун. – Классы полностью оснащены, а для физического развития ребят оборудовали спортивный зал. Также сделали современную площадку на улице рядом с корпусом, а для праздников и собраний построили отличный актовый зал. Все продумано.»
Большие светлые классы, новое оборудование, современная и удобная мебель – еще одно приятное дополнение к впечатлениям от экскурсии.
«Есть разрешение о вводе в эксплуатацию. Педагоги готовят классы к началу учебного года. Большая благодарность главе региона Андрею Юрьевичу Воробьеву за то, что поддержал наше предложение о строительстве этих корпусов. Благодаря этому теперь здесь не будет второй смены», - рассказал парламентарий Госдумы РФ Никита Чаплин.
Всего в этом году в День знаний в Подмосковье откроют 30 новых школ. Глава городского округа Коломна Александр Гречищев обратил внимание, что забота о комфортном обучении детей региона в приоритете у губернатора Московской области Андрея Воробьева.
«По поручению главы региона за последние пять лет в Коломне возвели уже шесть новых объектов образования: три пристроя и три школы. Это - большой шаг в работе по ликвидации второй смены. В День знаний мы откроем новый корпус школы 21 и пристрой к нашей флагманской гимназии «Квантор». Коломенцы помнят, что при их строительстве были сложности, и большую помощь в их решении оказал губернатор», - пояснил Александр Гречищев.