«Все решает королева в парике»: ясновидящая Мишина рассказала, каким будет мир в 2027 году

Россиянам стоит приготовиться к глобальным переменам на мировой арене, которые начнутся уже в 2024 году, но продлятся до 2027 года. Именно в этот период все устройство государств изменится, а также на политическую арену придет молодежь, которая повлияет на разрешение конфликтов, сообщила известная подмосковная ясновидящая Инна Мишина.

«В моем видении сидела великолепная королева в парике и пышном платье, лицо которой застилала вода. Ее появление символизирует приближающееся мировое событие, которое может привести к переменам. Это резкий поворот, который станет неожиданным для всех», – уточнила эксперт в беседе с корреспондентом издания «Подмосковье сегодня».

Мишина предсказала, что крупные мировые конфликты завершатся в период с 2025 по 2027 годы, лидерам стран удастся урегулировать все сложности между собой и прийти к соглашению.

Также этому могут поспособствовать юные политики, которые только начинают свою карьеру. Среди них будет влиятельный мужчина, которого пока никто не знает.