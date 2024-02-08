«Все решает королева в парике»: ясновидящая Мишина рассказала, каким будет мир в 2027 году
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Россиянам стоит приготовиться к глобальным переменам на мировой арене, которые начнутся уже в 2024 году, но продлятся до 2027 года. Именно в этот период все устройство государств изменится, а также на политическую арену придет молодежь, которая повлияет на разрешение конфликтов, сообщила известная подмосковная ясновидящая Инна Мишина.
«В моем видении сидела великолепная королева в парике и пышном платье, лицо которой застилала вода. Ее появление символизирует приближающееся мировое событие, которое может привести к переменам. Это резкий поворот, который станет неожиданным для всех», – уточнила эксперт в беседе с корреспондентом издания «Подмосковье сегодня».
Мишина предсказала, что крупные мировые конфликты завершатся в период с 2025 по 2027 годы, лидерам стран удастся урегулировать все сложности между собой и прийти к соглашению.
Также этому могут поспособствовать юные политики, которые только начинают свою карьеру. Среди них будет влиятельный мужчина, которого пока никто не знает.
«Его никто не видел, но он принесет радость, благополучие, успех в жизни людей. Он император, который имеет власть над мировой ситуацией», – предположила ясновидящая.