«Всего 56 дней». Россиян ждет самая короткая рабочая зима за последние 20 лет

Предстоящая зимняя четверть станет для трудящихся России самой непродолжительной в плане работы за последние 20 лет. Согласно расчетам ТАСС, из 90 дней зимнего периода на трудовую деятельность придется лишь 56 суток.

Как пояснил Ярослав Нилов, возглавляющий думский комитет по труду и социальной политике, такая ситуация сложилась из-за длительных новогодних каникул.

«Это следствие того, что у нас продолжительные выходные во время этих новогодних праздников. Впервые за много лет с 1 по 11 января включительно у нас нерабочие праздничные дни», — отметил парламентарий.

Он добавил, что с учетом нерабочего дня 31 декабря общая продолжительность новогоднего отдыха достигнет 12 дней.

Аналогичный показатель по количеству рабочих дней был зафиксирован лишь в зимний сезон 2004-2005 годов. В большинстве случаев, включая високосные годы, этот показатель колеблется в пределах 57-58 дней. А рекордное количество труда выпало на зиму 2013-2014 годов, когда россияне отработали 59 дней.

Ранее сообщалось о том, что новогодние каникулы продлятся две недели по новому графику.