Всего несколько минут займет дорога от Химок до столицы с вводом МЦД-3

В Подмосковье продолжает активными темпами развиваться транспортное сообщение, важным элементом которого, конечно, являются Московские центральны диаметры. Уже в сентябре при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева МЦД-3 придет в Химки. Об этом глава городского округа Дмитрий Волошин заявил во время традиционного обращения к жителям.

Как подчеркнул глава, в состав МЦД-3 войдут все шесть станций, которые находятся на территории городского округа. Это «Малино», «Фирсановская», «Сходня», «Подрезково», «Химки» и «Левобережная». Предполагается, что с запуском скоростного сообщения, пассажиропоток возрастет до 100 тысяч человек в сутки, а вот интервалы движения поездов сократятся до 5 минут.

«Чтобы сделать станции более комфортными, мы реконструируем их по единым стандартам диаметров - оборудуем крытые переходы и обустроим парковки. К работам мы уже приступили и завершим их до 2026 года», – отметил Дмитрий Волошин.

МЦД – 3 существенно облегчит жизнь химчан. Судите сами, время в пути от станции «Химки» до станции «Ховрино», где можно пересесть на метро, составит всего-то 4 минуты. Никаких тебе пробок и нервов.

Кстати, есть перемены, которым жители уже радуются. Так, в 2022-м году по просьбе химчан открыли надземный пешеходный переход через Октябрьскую железную дорогу вблизи ЖК «Солнечная система» и «Две столицы». Теперь люди совершенно безопасно и по короткому пути добираются до автобусных остановок на Ленинградском шоссе, социально важных объектов.

А еще в 2021 году по поручению президента РФ и при поддержке губернатора Московской области в Химках открыли Репинскую развязку, которая соединила старую и новую часть города.

Фото: [ пресс - служба администрации г.о. Химки ] Фото: [ пресс - служба администрации г.о. Химки ]

Сейчас же на территории округа строят Машкинскую развязку, которая разгрузит кольцо у Сходненского шоссе. А еще она соединит сразу шесть трасс - Ленинградское, Международное, Вашутинское, Новосходненское, Машкинское шоссе и улицу 9 Мая. Для этого тут реконструируют радиус кругового движения увеличат почти в четыре раза, построят съезд с Машкинского шоссе и улицы 9 Мая и организуют проезд между улицей 9 Мая и проспектом Мельникова.

Новую эстакаду запустят и в рамках реконструкции Ленинградского шоссе. В 2024 году объект откроют на пересечении Ленинградского шоссе и Октябрьской железной дороги. Всего организуют 8 полос движения.