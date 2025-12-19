Студентов педагогических вузов напугали сообщениями об обязательных отработках, но в этом пока нет необходимости, сказал президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Кроме того, Путин допустил, что в будущем обязательная отработка по специальности после окончания медвуза не потребуется.

«Обязательного распределения в конкретный город выпускников медвузов не будет, вопрос лишь в отработке по специальности в рамках системы ОМС», — заявил президент, добавив, что это требование вряд ли можно назвать избыточным.