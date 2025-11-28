Всемирный день борьбы со СПИДом отметят в России

1 декабря 2025 года будет отмечаться Всемирный день борьбы со СПИДом. В этот день пройдут мероприятия, направленные на повышение осведомленности населения о ВИЧ-инфекции, способах ее распространения, методах предотвращения и возможностях лечения.

К концу 2024 года в мире удалось достигнуть значительных успехов, включая спасение 26,9 млн жизней, сокращение на 40% числа новых случаев заражения ВИЧ по сравнению с 2010 годом и на 54% – числа смертей.

Во всем мире в 2024 году около 31,6 млн человек получали антиретровирусную терапию (АРТ), что составило 77% от всех 40,8 млн людей, живущих с ВИЧ.

В России продолжает ежегодно регистрироваться более 50 тыс. новых случаев заболевания. Пораженность ВИЧ-инфекцией в 2024 году составила 831,4 на 100 тыс. населения России и в связи с пожизненным характером заболевания она продолжала увеличиваться. В последние годы в РФ ВИЧ-инфекция выявляется преимущественно среди населения наиболее активного трудоспособного возраста. Число обследований населения России на ВИЧ инфекцию постоянно растет и составило в 2024 году 52 млн (в сравнении с 2014 годом рост на 83,6%).

В текущем году тема Всемирного дня борьбы со СПИДом – «От вызовов – к преобразованиям в ответе на ВИЧ». Роспотребнадзором в период с 24 ноября по 5 декабря будет организована горячая линия по профилактике ВИЧ-инфекции.