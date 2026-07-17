Беременная от Иракли модель Лукьянова вновь оказалась в больнице

Объявившую о беременности от певца Ираклия Пирцхалавы 22-летнюю модель Екатерину Лукьянову экстренно госпитализировали, передает Super. Об этом девушка рассказала в личном блоге.

Она рассказала, что ночью ее в тяжелом состоянии доставили в больницу. Сейчас Лукьянова находится в нестабильном состоянии, близкие выражают надежду на благоприятный исход и обещают позже предоставить более подробную информацию позже.

Напомним, что ранее Лукьянова заявила, что ждет ребенка от Иракли. Она утверждала, что артист сначала знал о ее положении, но затем перестал поддерживать, ссылаясь на плотный рабочий график. Модель публиковала переписки и совместные снимки в подтверждение своих слов. Более того, по словам Екатерины, Пирцхалава изменил ей прямо на своем концерте.

Накануне бывшая жена певца — Елена Гребенщикова, с которой он вновь начал романтические отношения, призвала не хейтить экс-мужа из-за ситуации с беременностью Екатерины.

Ранее сам Иракли прокомментировал заявление 22-летней Екатерины Лукьяновой.