Смерть остается одной из самых сложных загадок, с которыми сталкивается человечество. На протяжении столетий люди пытались уловить знаки, предвещающие уход из жизни, собирая наблюдения и передавая их из поколения в поколение, пишет KP.RU.

Народные приметы: что замечают близкие

Родственники тех, кто уходит после долгой болезни, нередко сталкиваются с явлениями, не поддающимися простому объяснению. Исследователи народных традиций и сотрудники хосписов выделяют несколько повторяющихся признаков.

Один из них — «обираться». Больной начинает совершать движения руками, будто снимает с себя что-то невидимое, например паутину. В народе это считают предвестником скорого ухода.

Другой признак — видения прошлого. Умирающий начинает говорить с теми, кто уже умер, утверждая, что они зовут его или назвали срок встречи.

Нередка и так называемая детская регрессия. Пожилые люди перед смертью начинают воспринимать окружающих как своих родителей, обращаясь к детям и внукам именами собственных мамы и папы.

Вода как символ перехода

Многие замечают, что перед уходом человек испытывает сильную потребность в омовении. Просьба сходить в баню или просто умыться часто звучит за день до смерти. Это связывают с древними поверьями, где вода очищает душу от земных грехов перед переходом в другой мир.

Также характерна неутолимая жажда. Близкие рассказывают, что умирающий может пить воду без остановки, и это состояние не всегда удается снять даже с помощью медиков.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Евгения Гавриленко ]

За гранью рационального

Врачи реанимаций и хосписов признают: многое остается за рамками науки. Внезапные просветления сознания у безнадежных больных, неожиданный прилив сил или слова о свете впереди — все это продолжает удивлять даже опытных специалистов.

Смерть остается великим парадоксом. Наука способна объяснить физиологию, но истории тех, кто был рядом с уходящими, напоминают: есть грани, которые до сих пор непостижимы.

Ранее сообщалось, что каждая семья может лишиться фото, денег и аккаунтов умершего.