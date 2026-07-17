В Подмосковье водителям рассказали о дорожной обстановке

Утром в пятницу, 17 июля, загруженность дорог Подмосковья составила три балла, на них было зафиксировано около 1,2 млн автомобилей — на 13,5% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на дорогах, следующих в сторону Москвы. В частности, пробки зафиксированы на Ленинградском, Калужском, Боровском, Рублево-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения и не превышать скорость.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.