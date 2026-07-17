Жители Подмосковья смогут проверить здоровье в парках в выходные

В предстоящие выходные, 18 и 19 июля, жители Подмосковья старше 18 лет смогут пройти профилактический осмотр в парках, выездные бригады врачей будут принимать пациентов в 23 округах — Балашихе, Долгопрудном, Жуковском, Истре, Чехове и других. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Выездные осмотры в парках — это удобный способ проверить здоровье без записи, в выходные и на природе. В эту субботу и воскресенье медицинские бригады будут принимать пациентов в 23 округах региона. Мы видим, что такая форма работы востребована: за летний период акцией воспользовались уже порядка 2,4 тыс. человек», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, в общей сложности с начала лета участниками акции стали порядка 2,4 тыс. человек. В ходе осмотра врачи измеряют артериальное и внутриглазное давление, проводят антропометрию и другие исследования. При необходимости пациента направят в поликлинику на дополнительные обследования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.