Подмосковный омбудсмен объяснила, когда требуется согласие родителей на выезд ребенка за границу

Несовершеннолетний ребенок может выехать из России совместно с одним из его законных представителей при условии, что другой не подал заявление о несогласии на это. Об этом рассказала Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жительницы города Бронницы.

По ее словам, к числу законных представителей несовершеннолетнего относятся его родители, усыновители, опекуны или попечители. Если второй родитель не согласен на выезд ребенка из страны, он может подать соответствующее заявление в подразделение по вопросам миграции территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации. В этом случае вопрос будет решаться в судебном порядке.

Фаевская добавила, что в случае, если несовершеннолетний выезжает из РФ без сопровождения своих законных представителей, он должен иметь при себе кроме паспорта нотариально оформленное согласие одного из законных представителей на его выезд.

«Между тем согласие второго родителя может понадобиться для оформления визы и въезда на территорию конкретного иностранного государства. В связи с чем порядок пересечения ребенком границы данного государства необходимо уточнять в компетентных органах этой страны дополнительно», — заключила она.

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