Грибной сезон в Подмосковье продолжает радовать неожиданными открытиями. Жительница региона обнаружила в лесном массиве редкий экземпляр — ворончик рожковидный, который из-за своего темного оттенка получил народное название «черная лисичка». Этот гриб выделяется не только внешне, но и вкусовыми качествами, а также простотой в обработке. Где искать такую находку и почему она считается ценной, узнал REGIONS.

Находка под Дубной

Марина Баскинд, жительница Подмосковья, поделилась необычным трофеем. Черную лисичку она нашла неподалеку от деревни Мельдино, что под Дубной. Женщина отметила, что эти грибы особенно удобны для заготовки. В том же лесу ей попались и другие экземпляры, но часть из них была уже непригодной для сбора.

«Для сушки им не требуется никаких приспособлений — они высыхают естественным путем. Гриб очень тоненький, буквально как лепесток. А еще он считается полезным», — поделилась она в беседе с REGIONS.

Места обитания ворончика

Опытный грибник Владимир Жарков рассказал REGIONS, что черная лисичка в Подмосковье встречается, но массовой ее не назовешь. Искать ее стоит после дождей, в теплую погоду — она предпочитает влажную почву, моховые участки и места с листовым опадом. Из-за темной окраски гриб почти не заметен на фоне земли.

«Это не тот гриб, который растет коврами, как опята или сыроежки. Обычно он появляется небольшими группами в старых лесах с хорошей влажностью. Чаще всего его можно найти рядом с лиственными деревьями — буком, дубом, липой, березой», — объяснил специалист.

Почему ценят черную лисичку

Несмотря на непривычный вид, ворончик рожковидный — съедобный гриб с хорошей пищевой ценностью. Его структура позволяет быстро высыхать даже без специального оборудования. Высушенный гриб легко превращается в порошок и используется как приправа. В его составе есть клетчатка, минералы и антиоксиданты, что делает его полезным для здоровья.

«У него нет яркого грибного запаха, как у белого, но вкус очень интересный — его часто используют в соусах, супах, для приготовления грибных приправ. В сушеном виде аромат становится даже насыщеннее», — рассказал Жарков.

Как не ошибиться при сборе

Спутать ворончик с ядовитыми грибами сложно, но начинающим сборщикам стоит быть внимательными. Если есть сомнения, лучше не брать похожие темные грибы.

«Главный ориентир — внешний вид. У него темная, почти черная или серо-коричневая воронковидная шляпка, которая постепенно переходит в ножку. Края обычно тонкие и волнистые», — рассказал Жарков.

Наличие таких экземпляров, по словам Жаркова, говорит о хорошем состоянии лесов Подмосковья и разнообразии их флоры.

«В лесу действует простое правило: если гриб вызывает сомнения — лучше оставить его. Особенно это касается начинающих грибников», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что остается в грибах после сушки и заваривания.