В Подмосковье дорожники очистили остановки и знаки от граффити и незаконной рекламы

За неделю специалисты Мосавтодора устранили несанкционированную рекламу и граффити с остановок и знаков на 16 региональных дорогах в 12 округах Подмосковья, работы прошли в ходе мероприятий по летнему содержанию. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, например, работы прошли в Дмитрове на улице Профессиональной и Космонавтов, а также у СНТ Малиновка, в Серпухове - на Борисовском шоссе у остановки Площадь Революции и на подъезде к территории Шатовское Лесничество. Кроме того, граффити ликвидировали на остановочных павильонах на Советском проспекте в городе Ивантеевке и на улице Транспортной в городе Реутове, несанкционированную рекламу - со знаков на улице Октябрьской Революции в Коломне и так далее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.