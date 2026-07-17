В Ступине будут выпускать ворота для авиационных ангаров

В Ступине строят завод по выпуску крупногабаритных воротных систем, там будут производить конструкции шириной до 32 м, предназначенные для авиационных ангаров, логистических центров и промышленных предприятий. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Строительная готовность завода достигла 40%, работы планируют завершить в первом квартале 2027 года. Специалисты монтируют фасадные сэндвич-панели и плиты перекрытия административно-бытового корпуса, а также прокладывают наружные инженерные сети.

Мощность нового производства составит до 15 тыс. кв. м воротных систем в год, общая площадь комплекса составит около 7,5 тыс. кв. м. Там планируют создать более 55 рабочих мест. Проект реализует компания «РАТЕЛ СТУПИНО» на территории особой экономической зоны «Ступино Квадрат». Работы сопровождает Центр содействия строительству Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.