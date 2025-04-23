Всероссийская патриотическая акция «Летопись сердец» стартует в апреле

Всероссийская ежегодная патриотическая акция «Летопись сердец» пройдет с 25 апреля по 20 мая в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников».

Цель акции — воспитание гражданственности и патриотизма среди школьников через изучение героического прошлого нашей страны на примере ветеранов Великой Отечественной войны, участников СВО, а также локальных конфликтов в Афганистане, Чеченской Республике и Сирии.

В рамках акции школьники со всей России могут принять участие в творческом соревновании и проявить свои таланты в литературном и кинематографическом направлениях. Для этого необходимо подготовить работу в номинациях «Фильм о Герое моего края или семьи» или «Рассказ о Герое моего края или семьи» и оставить заявку на участие в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ». Заявки принимаются до 20 мая.

По итогам акции будут определены 100 работ-победителей, которые будут опубликованы 20 июня на портале «Культурадляшкольников.РФ».