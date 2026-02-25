Всероссийский форум «Формула будущего» стартует 28 февраля

Всероссийский форум «Формула будущего» пройдет 28 февраля и 1 марта. В его рамках выступят самые известные спикеры и лидеры развития городов страны. Откроет программу Игорь Манн, маркетолог №1 в России, с темой «Как стать №1 в том, что ты делаешь».

Программа и регистрация доступны по этой ссылке.

Форум проходит в рамках лидерского проекта АСИ «Городская среда будущего. Практики созидания», в котором уже приняли участие 5875 человек из 292 городов и 68 регионов страны.

Ключевым событием форума станет Всероссийский форсайт «Города будущего – 2050». Принять в нем участие может каждый горожанин, ответив онлайн на пять простых вопросов о том, как он видит будущее города и как может участвовать в его создании. Ответить на вопросы форсайта можно до 10 марта по этой ссылке.

В рамках фестиваля запустят Радио созидательного предпринимательства. Радио волна будет представлять собой подкаст-интервью с предпринимателями и экспертами созидательного предпринимательства.