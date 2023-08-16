Всероссийский конкурс «СМИротворец» пройдет в пятнадцатый раз

Всероссийский конкурс на лучшее освещение в СМИ вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений «СМИротворец» пройдет уже в пятнадцатый раз.

Конкурс проводится по инициативе Гильдии межэтнической журналистики с 2008 года и включает в себя этапы по федеральным округам.

На конкурс принимаются журналистские работы федеральных, областных, республиканских, городских, районных, этнических СМИ, опубликованные или вышедшие в теле-, радиоэфир в период с 1 августа 2022 года по 1 августа 2023 года на русском и других языках народов России. Сроки приема работ для ЦФО – до 20 августа. Награждение победителей окружного этапа «СМИротворец» состоится в Липецке 14 сентября.

Подробная информация об условиях проведения конкурса представлена на сайте «Национальный акцент».