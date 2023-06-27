Всероссийский рекорд поставили в подмосковном Щелкове

Гигантский ролл весом более трехсот килограммов сделали в минувшие выходные в Центральном парке Щелково. Об этом сообщили в Министерстве территориальной политики Подмосковья.

Отмечается, что установка всероссийского рекорда командой ресторана СОКО во главе с шеф-поваром Никитой Андреевым состоялась в закрытом формате из-за введенных в регионе ограничений. Команда скатала огромный ролл «Калифорния». После подтверждения рекорда приготовленный ролл бесплатно раздали всем посетителям ресторана СОКО.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что более пятисот человек приняли участие в экофестивале, состоявшегося в Люберцах.