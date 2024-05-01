Всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства завершилось, сообщили в Министерстве благоустройства Московской области. В общей сложности в нем приняли участие свыше 855 тысяч человек.

«Благодаря этому голосованию, где каждый житель может принять участие, мы можем видеть, какие территории нам необходимо благоустроить в первую очередь», - отметил глава ведомства Михаил Хайкин.

В этом году на голосование выставили 220 территорий в 53 муниципалитетах Подмосковья. Работы на выбранных объектах стартуют в следующем году. Проголосовать жителям региона помогали волонтеры.

«Благоустройство — это то, что касается, по сути, каждого. Поэтому важно, чтобы как можно больше наших жителей знали, что они сами могут помочь преобразить свой город, парк или сквер. Именно этой работой и занимались волонтеры — в МФЦ, торговых центрах, парках, на детских и спортплощадках они рассказывали людям, какие есть проекты благоустройства и как за них проголосовать», - отметила министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе.

Она выразила благодарность волонтерам, отметив, что всего работали три с половиной тысячи добровольцев. Благодаря их работе в голосовании приняли участие около 250 тысяч жителей области.