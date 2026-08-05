«Всю ночь вопили и матерились»: житель Бурятии рассказал, как шумные туристы превратили Байкал в ад

Житель Бурятии пожаловался в соцсетях на шумную компанию, которая устроила ночь криков, мата и громкой музыки на Байкале в районе Катково. По его словам, семья специально уехала подальше от людных мест, чтобы спокойно отдохнуть, но планы разрушила «быдло-компания» на двух машинах. Об этом сообщается в одном из местных пабликов во «ВКонтакте», передает портал « Байкал-Daily »⁠.

Автор поста рассказал, что музыка гремела всю ночь, изредка заглушаемая пьяными воплями. Около четырех утра один из отдыхающих с криком бросился в озеро, а затем его вырвало прямо на берегу. Вокруг находились дети, которые, по словам возмущенного жителя, были вынуждены слушать мат. На попытку сделать замечание шумные туристы ответили фразой «Мы отдыхаем!». Автор публикации признал, что всем хочется повеселиться, но выразил недоумение, почему нельзя прекратить шум хотя бы к одиннадцати вечера.

Часть подписчиков не поддержала жалобу, отметив, что на Байкале уже не осталось мест с гарантированной тишиной, и посоветовали выбирать цивилизованный отдых в проверенных семейных гостевых домах.