В Дмитрове мужчина занимался непристойными делами в машине с открытым окном на глазах у детей

В Дмитрове местный житель стал свидетелем вопиющего случая нарушения общественного порядка. Сидя в собственном автомобиле, он заметил, как водитель припаркованной сзади машины занимается откровенно непристойными делами прямо в салоне с открытым окном, несмотря на то, что рядом проходили пешеходы и дети, сообщил REGIONS.

Очевидец рассказал, что заметил странное поведение соседа по парковке. Мужчина, находящийся в салоне своего авто, был полностью поглощен процессом, не обращая внимания на окружающую обстановку. При этом окно автомобиля было открыто, а в непосредственной близости от машины спокойно прогуливались прохожие, среди которых были и несовершеннолетние дети.

Возмущенный житель Дмитрова решил сделать нарушителю замечание. Подойдя к машине, он напрямую спросил, чем именно тот занимается. Однако внятного и адекватного ответа от автолюбителя он так и не получил — мужчина лишь смутился и не смог вразумительно объяснить свое поведение.

Свою историю мужчина опубликовал в местном сообществе, чтобы предупредить других жителей и зафиксировать факт нарушения. По его словам, главная цель обращения к общественности — привлечь внимание к проблеме и заставить нарушителя задуматься.

«Занимается непристойными делами в общественном месте на глазах у прохожих, в том числе детей. Добавляю с целью предупредить и зафиксировать нарушение, мало ли этот человек уже что-то плохое ранее совершал или, наоборот, в следующий раз будет думать тем, что между ушами, а не между ляшками», — эмоционально высказался очевидец.

Юрист Сергей Плаксий в беседе с REGIONS разъяснил, как подобные действия квалифицируются с точки зрения закона и какое наказание может последовать за публичную демонстрацию непристойного поведения.

«Подобные действия в общественном месте, особенно когда рядом находятся люди, являются грубым нарушением правопорядка. В базовом варианте это квалифицируется по статье 20.1 КоАП РФ „Мелкое хулиганство“ — явное неуважение к обществу, сопровождающееся нарушением общественного порядка. За это нарушителю грозит штраф до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток», — отмечает эксперт.

Однако, по словам Сергея Плаксия, нарушителю может грозить более суровое наказание, если будет доказан умысел на демонстрацию действий именно детям. В таком случае деяние может быть квалифицировано по более тяжкой статье, предусматривающей повышенную ответственность.

Эксперт рекомендовал очевидцам фиксировать подобные факты на видео и незамедлительно обращаться в полицию, чтобы пресечь противоправное поведение и не допустить его повторения.

«Фактор присутствия несовершеннолетних делает ситуацию крайне серьезной. Если следствие или суд установят, что действия носили развратный характер и совершались заведомо в присутствии детей, это уже может подпадать под статьи Уголовного кодекса РФ, связанные с развратными действиями в отношении несовершеннолетних. Это гораздо более тяжкое преступление, предусматривающее не только крупные штрафы, но и реальные сроки лишения свободы», — резюмировал эксперт.

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