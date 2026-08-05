«Зачем мы сидели на диетах?»: врач назвала 3 вредных привычки, которые продлевают жизнь

Врачи годами убеждают нас во всем соблюдать меру и придерживаться строгих рамок. Однако с наступлением золотого возраста правила игры меняются и некоторые маленькие слабости могут стать ключом к отличному самочувствию. Заведующая отделением восстановительного лечения Видновской клинической больницы Светлана Малиновская уверена, что разумные удовольствия приносят здоровью больше пользы, чем жесткие ограничения. Отсутствие серьезных патологий означает, что долгие годы человек берег себя, а значит, заслужил вознаграждение. Эксперт из Видного назвала три «вредные» привычки, которые стоит переосмыслить, сообщил REGIONS.

«Сразу оговорюсь: делать поблажки своему организму можно, если к моменту пенсионного возраста вы добрались без букета хронических заболеваний», — подчеркивает врач.

Разумная дозировка напитков

Бокал любимого напитка вполне может сыграть роль эликсира долголетия. Статистика показывает, что скромные порции способны сократить риск преждевременного ухода из жизни. После обследования и консультации специалиста пенсионеры могут позволить себе немного спиртных напитков в зависимости от состояния здоровья. Речь идет не о злоупотреблении, а о разумном количестве, которое помогает расслабиться и улучшить настроение.

«Настало время, когда вы можете поднять тост за свое здоровье — заслужили! Но соблюдайте меру», — уточняет врач.

Несколько лишних килограммов

Строгие диеты и борьбу за идеальную фигуру лучше оставить в прошлом. Небольшая прибавка в весе (в пределах двух-трех килограммов) не нанесет удара по сердечно-сосудистой системе. Напротив, такой запас прочности делает повседневную жизнь физически более комфортной, не отягощая организм. Лишний вес в разумных пределах может служить своеобразной «подушкой безопасности» на случай болезни.

Ароматный кофе

Считается, что людям старше шестидесяти категорически стоит отказаться от кофеина. Сегодня медицина пересмотрела этот постулат. Качественный эспрессо или капучино вычеркнуты из списка строгих запретов. Умеренное потребление кофе, как показывают исследования, может снижать риск некоторых возрастных заболеваний и улучшать когнитивные функции.

«Чашка ароматного напитка, сваренного из качественных свежемолотых зерен, также сокращает вероятность ранней смерти», — объясняет эксперт.

Секрет долголетия кроется не только в идеальных анализах, но и в психологическом равновесии. Удовольствие от простых и приятных вещей делает человека счастливым. А именно счастье, как показывает медицинская практика, эффективно продлевает жизнь. Поэтому важно не зацикливаться на ограничениях, а находить радость в каждом дне, позволять себе небольшие слабости и наслаждаться жизнью во всех ее проявлениях.

Ранее сообщалось, как маленькие привычки разоряют бюджет — на кофе и перекус вне дома в месяц может уходить около ₽11 тыс.

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