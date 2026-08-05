Пенсионеры из 11 округов Подмосковья приняли участие в фестивале «Я активный» в Дмитрове

Областной фестиваль здоровья «Я активный» прошел в Дмитрове. В мероприятии приняли участие члены проекта «Активное долголетие» из 11 округов Подмосковья, сообщает Министерство социального развития Московской области.

Фестиваль состоялся на стадионе «Локомотив». В его рамках были организованы площадки для игры в петанк, настольный теннис, а также для занятий йога и суставной гимнастикой, творческих мастер-классов.

Особый интерес вызвали площадки с парковым и паттерн-гольфом. Дмитров — единственный округ Подмосковья, где эти направления развиваются в рамках «Активного долголетия».

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил 101-летнего ветерана из Чехова с днем рождения.