Андрей Воробьев обсудил с Андреем Булгаковым развитие Щелковского округа

«Вы работаете в Щелково продолжительное время, хорошо знаете территорию, глубоко погружены в вопросы, которые волнуют жителей. Совместно мы реализовали значимые проекты в округе. Предлагаю обсудить ключевые задачи, выполнение наказов», — открыл встречу губернатор.

С 2020 года в округе капитально отремонтировали 10 котельных и ЦТП, 9 участков теплосетей, а также построили 5 новых котельных. Также модернизировали 5 канализационно-насосных станций, обновили 17 объектов водоснабжения, заменили 3 участка канализационного коллектора «Болшево-Щелково» и 1,5 км кустового коллектора. Запустили Щелковские очистные сооружения, которые улучшили качество жизни для 700 тыс. жителей.

В 2025-м ввели обновленную водонасосную станцию № 6 в Щелково, которая обслуживает 44 МКД, 5 образовательных учреждение и более 100 частных домов. До конца лета планируется подключить к объекту микрорайон Механизаторов РТП.

«Обновление инфраструктуры и подготовка к зиме — это приоритетное направление работы для всего Подмосковья. В Щелково в рамках нашей большой программы модернизации ЖКХ перемены затронут более 60 тыс. жителей — это свыше 130 МКД и 14 социальных объектов», — отметил Воробьев.

Сейчас во Фряново строят БМК и обновляют теплосеть на Первомайской улице. В Щелково реконструируют котельную на Московской улице и участки теплосети на улице Беляева — их сдадут в 2027 году.

За 5 лет в округе расселили более 14 тыс. кв. метров аварийного и ветхого жилфонда. Из аварийных домов переехали 602 человека, еще 205 — из ветхого жилья по инвестконтрактам и договорам развития территорий. Сейчас осталось расселить 115 аварийных домов (более 2,6 тыс. жителей). До конца года построят дом на Заречной улице, куда в 2027-м переедут более 1 тыс. жителей микрорайона Дальний Воронок.

В округе за последние годы полностью обновили дороги в деревнях Маврино, Горбуны и Козино. Продолжается капремонт в деревнях Аксеново и Большие Петрищы, а также в селе Рязанцы. Также ремонтируют дороги в Афанасово, Новопареево и Петровском. Кроме того, был реконструирован мост в Маврино. Это позволило решить проблему подтопления дороги во время паводков.

В рамках программы «Светлый город» в 16 населенных пунктах оборудовали 42 линии наружного освещения. Помимо этого, обустроили 24 детские площадки. В 6 населенных пунктах запустили новые маршруты общественного транспорта.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ]

В рамках развития сферы образования в округе с 2020 года обновили 8 школ и 4 детсада. За 5 лет построили 6 школ и 2 детсада. В этом году после капремонта откроются 4 школы и детский сад. На конец 2026 года и начало 2027-го запланирован ввод нового детсада на 300 мест в Монино.

В 2026-м завершается капремонт поликлиники № 2 на Парковой улице. Открыть ее планируется в конце августа — сентябре. Также стартовал ремонт лечебного корпуса, который завершат в 2028-м.

За 5 лет модернизировали ДК им. В. П. Чкалова, Центральный дворец культуры, экспозиционные залы Щелковского музея и Щелковскую центральную библиотеку. Капитально отремонтировали «Дом офицеров» (I этап), ДК «Заречный», КСК «Мальцево» и Оболдинский ДК. Работы продолжаются в ДК «Огуднево», Щелковском театре, усадьбе Фряново и Центральном ДК.

С 2021 года благоустроили 104 двора. Построят и обновят 18 игровых и спортивных площадок. Также обустроили 149 «народных троп». В 2026-м заасфальтируют еще 20 дорожек. Осенью откроют обновленные Центральный городской парк Щелково, лесопарк и озеро в Щелково-7, сквер у памятника Великой Отечественной войне в Краснознаменском.

За 5 лет объем привлеченных инвестиций в округ увеличился почти вдвое — с ₽10,8 млрд в 2021-м до ₽20 млрд в 2025-м. Сейчас в работе 61 инвестпроект на ₽61,5 млрд.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Балашихи Сергеем Юровым.