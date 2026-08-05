Ремонт по графику без сюрпризов: в Городском округе Пушкинский готовят детсады к открытию

Согласно сообщению пресс‑службы Городского округа Пушкинский, 4 августа глава муниципалитета Максим Красноцветов вместе с заместителями и подрядчиками проверил ход капремонта двух детских садов — в Пушкино и Ивантеевке. До начала учебного года остается менее месяца, и важно уложиться в сроки.

Детский сад на 3‑ем Акуловском проезде в Пушкино практически готов: основные строительные работы завершены, территория благоустроена, осталось подключить учреждение к новой схеме электроснабжения. В детском саду гимназии № 3 в Ивантеевке ремонт выполнен на 57%: специалисты обновляют инженерные сети, внутренние помещения и фасад.



По словам Красноцветова, в округе работает 76 дошкольных учреждений, ежегодно капитально ремонтируют как минимум два — это задача, поставленная губернатором Московской области. Чиновник подчеркнул, что цель работ — не просто обновление зданий, а создание современных и безопасных условий для детей. Фактически все запланированные мероприятия исполнены, осталось навести порядок, чтобы встретить воспитанников в обновленных помещениях.