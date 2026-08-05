Жителей Подмосковья пригласили на отборочные туры фестиваля «Маги в парках» в Солнечногорске и Люберцах
Отборочные этапы фестиваля «Маги в парках» пройдут в Солнечногорске и Люберцах
Фото: [Медиасток.рф]
Отборочные этапы II фестиваля иллюзионного искусства «Маги в парках» пройдут в выходные в Солнечногорске и Люберцах. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Так, 8 августа мероприятие пройдет в Городском парке Солнечногорска, а 9 августа — в Наташинском парке Люберец. Победителей определят в номинациях «Детская магия», «Микромагия», «Сценическая магия», «Иллюзионы», «Семейная магия».
Фестиваль проходит в 10 округах Подмосковья. Он завершится гала-концертом 12 сентября в парке Мира в Коломне.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил закрытие фестиваля «Лето. Музыка. Музей» в Истре.