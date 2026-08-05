Внутри Земли спрятан «странный» водород: что лежит в недрах нашей планеты и защищает нас от космического излучения

Внутреннее ядро Земли может содержать необычную форму водорода, которая ведет себя совсем не так, как вещества на поверхности, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование в научном журнале PNAS. Речь идет о сверхионном водороде: при огромном давлении и жаре он способен двигаться почти как жидкость внутри твердого железа.

Внутреннее ядро находится примерно в 5100 км под поверхностью. Оно в основном состоит из железного сплава, сжато миллионами атмосфер и нагрето почти до температуры поверхности Солнца. При этом сейсмические волны показывают странность: ядро твердое, но в некоторых отношениях ведет себя мягче, чем ожидали ученые.

Исследователи использовали квантово-механическое моделирование, потому что напрямую изучить такие условия невозможно. Расчеты показали, что водород может быть распределен неравномерно: больше всего его, вероятно, у границы внутреннего и внешнего ядра.

По модели, при температуре около 5226°C водород может составлять до 16% атомов на этой границе и около 9% ближе к центру.

Авторы предполагают, что движение такого водорода между твердым внутренним и жидким внешним ядром может помогать перемешивать расплавленный металл. А именно это движение связано с магнитным полем Земли, которое защищает планету от опасного космического излучения.