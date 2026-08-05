В Одинцовском тренер-преподаватель купила квартиру по «Соципотеке»

Тренер-преподаватель по горным лыжам из Одинцовского округа Мария Сафронова приобрела жилье для своей семьи по программе «Социальная ипотека», она работает в МБУ ДО «Спортивная школа города Звенигород». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Программу реализуют в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, Сафронова узнала про нее из рассылки комитета по физкультуре и спорту Одинцовского округа и решила принять участие.

«Из съемного жилья мы уже переехали в собственное. Мы многодетная семья, поэтому купили трехкомнатную квартиру в Звенигороде. Заехали сразу, потому что уже все было готово к проживанию. Что интересно, мы долго искали подходящий для нас вариант, но в итоге купили квартиру у нашей соседки. Так что остались жить уже в привычном нам доме и районе», — отметила Мария.

Узнать подробнее о предоставлении соципотеки можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.