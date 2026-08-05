«Мыши, грязь и просрочка»: бар звезды «Эпидемии» Робака обвинили в антисанитарии

Московский бар «Наука и жизнь», совладельцем которого является актер Александр Робак, оказался в центре скандала, пишет LIFE со ссылкой на телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА».

Бывший сотрудник заведения, расположенного на Пушечной улице, рассказал о системных нарушениях, которые царили в баре. По его словам, мясную продукцию хранили с грубыми отступлениями от норм, а блюда могли готовить из испорченных заготовок.

Посетители неоднократно жаловались на плохое самочувствие после еды, а также на мышей, антисанитарию и лишние позиции в счетах. Недовольных гостей, по утверждению экс-сотрудника, могли просто выгнать из заведения.

Не лучше обстояли дела и с персоналом. Зарплату в баре, утверждает бывший работник, могли не выдавать месяцами, а у барменов удерживали десятки тысяч рублей якобы по итогам инвентаризаций.

В феврале 2025 года экс-сотрудник уже обращался в трудовую инспекцию с жалобой на ООО «Плутос» — юридическое лицо бара. Тогда заведение обвиняли в невыплате зарплаты, отсутствии письменных договоров и проблемах с расчетом при увольнении. Однако после проверки компании вынесли лишь предостережение.

Финансовое положение ООО «Плутос» также оставляет желать лучшего. С конца 2025 года контрагенты предъявили компании не менее 10 требований на общую сумму около ₽3 млн. Налоговая задолженность на 1 июня 2026 года составила примерно ₽1,27 млн. Совладельцами фирмы выступают сам Александр Робак (60%), продюсер Викентий Чевтаев и ресторатор Константин Елкин (по 20%).

Это не первый ресторанный проект Робака с финансовыми проблемами. Ранее он был партнером по Dream Bar Максима Лагашкина. По данным SHOT, с управлявшей компании взыскали ₽1,6 млн, а задолженность перед ФНС достигла ₽1,8 млн. В 2026 году к ней предъявили еще четыре иска на ₽245 тысяч, а в мае бар окончательно закрыли.

Ранее сообщалось, что компания актрисы Юлии Высоцкой потеряла ₽29 млн.