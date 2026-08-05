Суд лишил предприимчивую россиянку статуса вдовы бойца СВО и льгот

Прокуратура Ямальского района оспорила законность брака между местной жительницей и участником специальной военной операции. Надзорное ведомство настояло на судебном разбирательстве, в результате которого союз был признан фиктивным, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Ямальский районный суд вынес решение об аннулировании записи акта гражданского состояния между бойцом СВО и жительницей региона, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Поводом для судебного иска стала тщательная проверка обстоятельств заключения брака, инициированная надзорным органом.

Согласно материалам дела, военнослужащий, находившийся в краткосрочном отпуске в январе 2025 года, официально зарегистрировал отношения с северянкой. Вскоре боец отправился в зону боевых действий, где пропал без вести, а позже была подтверждена его гибель. Однако после этого родственники мужчины обратили внимание прокуратуры на необычные детали произошедшего.

В ходе разбирательства выяснилось, что знакомство и регистрация брака произошли в предельно сжатые сроки, которые совпали с единственным отпуском военнослужащего. Родственники погибшего заявили, что женщина якобы не стремилась к созданию полноценной семьи, а преследовала материальные цели — получение статуса вдовы и сопутствующих государственных выплат и компенсаций. Более того, в прокуратуре обратили внимание на тот факт, что северянка, по оперативным данным, продолжала устраивать личную жизнь в то время, как ее официальный супруг находился в зоне боевых действий.

Прокуратура Ямальского района расценила действия женщины как злоупотребление правом с целью получения социальных благ и обратилась в суд с требованием признать брачный союз фиктивным. Служители Фемиды удовлетворили иск надзорного ведомства. В результате запись о регистрации брака аннулирована, а истица лишена юридического права носить статус вдовы участника СВО и претендовать на связанные с ним преференции.